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مواجهات وإصابات بأبو ديس بعد إحراق مركبة مستوطن

تاريخ النشر: 02/02/2018 - 20:09

مواجهات وإصابات بأبو ديس بعد إحراق مركبة مستوطن
مركبة المستوطن التي أحرقت في أبو ديس (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الجمعة، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أبو ديس قرب القدس المحتلة، بعد ان دخل مستوطن البلدة وأحرق الأهالي سيارته، وأنقذته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب التقارير الواردة، دخل مستوطن إلى بلدة أبو ديس قرب القدس المحتلة، وقابله الشبان بالحجارة وأحرقوا مركبته قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ودخلت بعدها قوات الاحتلال لاستلامه بالتنسيق مع الأمن الفلسطيني، ومع دخول قوات الاحتلال اندلعت مواجهات عنيفة.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الشرطة الفلسطينية دافعت عن المستوطن وحمته من الشبان بالتنسيق مع قوات الاحتلال، حتى تم إخراجه من هناك.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في القدم وإصابة بحجر بالرأس وإصابة بالغاز تم نقلهم للمستشفى و6 إصابات بالمطاط و14 إصابة بالغاز وإصابتين حروق تم علاجهم ميدانيًا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#احتلال
#مواجهات
#ابو ديس
#القدس
#استيطان

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