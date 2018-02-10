مودي يزور رام الله.. وتوقيع أربع اتفاقيات

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

وعقد عباس، جلسة مباحثات رسمية، مع مودي، أطلعه فيها على تطورات الأوضاع في فلسطين، ومستجدات العملية السياسية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وقال عباس خلال الاجتماع: "نعول على دور الهند كقوة دولية ذات مكانة ووزن كبيرين، للإسهام في تحقيق السلام العادل والمنشود في منطقتنا، لما لذلك من تأثير على الامن والسلم العالميين"، مشيرا إلى أنه لم يرفض المفاوضات يوما، حيث يرى أن تشكيل آلية متعددة الأطراف تنبثق عن دول متعددة هي السبيل الأمثل لرعاية المفاوضات.

ووقعت حكومتا فلسطين والهند، أربع اتفاقيات بقيمة 41.35 ميلون دولار، كانت الأولى حول إنشاء مستشفى متعدد الأغراض في بيت ساحور، بتمويل من الحكومة الهندية بقيمة 29 مليون دولار، والاتفاقية الثانية حول إنشاء ثلاث مدارس في جنين وطوباس وأبو ديس، بتمويل بقيمة 2.350.00 دولار، أما الثالثة فكانت بقيمة 5.000.000 دولار، لتجهيز المطبعة الوطنية في محافظة رام الله بكافة المعدات اللازمة، والرابعة لإنشاء مركز تراثي لتميكن المرأة الفلسطينية من خلال تطوير دورها وتسويق المنتجات التراثية بقيمة 5.000.000 دولار.

ووصل مودي، إلى رام الله، على متن مروحية عسكرية أردنية، نقلته من العاصمة عمان التي وصلها أمس في إطار جولته في المنطقة.