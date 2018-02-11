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الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة في حي الطور بالقدس

تاريخ النشر: 11/02/2018 - 17:38

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة في حي الطور بالقدس
(مواقع تواصل)
عرب ٤٨/ باسل مغربي
تحرير : محمود مجادلة

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بنصب وتركيب كاميرات مراقبة جديدة في شارع الشيّاح بحي جبل الزيتون/ الطور، المطل على البلدة القديمة في القدس المحتلّة.

وكثفت سلطات الاحتلال من تركيب كاميرات المراقبة في أحياء مختلفة في مدينة القدس، وذلك في إطار خطة أمنية للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى، وضعها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان لمنع ما أسماها "الهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة.

وتشمل الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الاحتلال، زرع عشرات الكاميرات في نقاط مختلفة في محيط البلدة القديمة وفي أزقتها، في انتهاك لخصوصية كل من يصل البلدة القديمة وخاصة سكانها، كما تشمل نصب المزيد من المراكز ونقاط التفتيش العسكرية، والمراكز الشرطية، وزيادة أعداد رجال الشرطة.

وتشهد المنطقة وبشكل مستمر، مواجهات ضد قوات الاحتلال، حيث تلجأ إلى تلك الكاميرات لملاحقة أبناء المنطقة بهدف اعتقالهم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#تركيب كاميرات
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#جبل الطور
#مواجهات

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