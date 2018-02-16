نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام للاحتلال

أصيب 7 شبان بالرصاص أحدهم بعيار حي والباقين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة 18 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في مدينة نابلس.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام مركبات الاحتلال العسكرية المدينة من عدة محاور، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء وحارات في البلدة القديمة بنابلس، تركزت في حارتي القريون والقيسارية، كذلك الأحياء الشرقية من المدينة.

واقتحم الاحتلال عددا من منازل المواطنين وأجرى تفتيشا واسعا فيها، واعتقل الشاب محمد حمامي (20 عاما)، من منزله في حارة القريون، كما قام بإعطاب عدد من إطارات السيارات، في حين اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل ونشروا قناصتهم عليها.

قوات الاحتلال تنصب حاجزا على مفرق دير شرف غرب نابلس وتفتش المركبات (فيسبوك)

وأشارت وكالت الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن قوات الاحتلال تجري اقتحامات ليلية لمنازل المواطنين في البلدة القديمة بنابلس، وتعيث فيها خرابا مستخدمة الكلاب البوليسية، كما تتعمد ترويع المواطنين خاصة النساء والأطفال، بحثا عمن تدعي أنهم مطلوبون لديها.

إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجزا عسكريا على مفرق دير شرف غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الحاجز يقومون بإيقاف المركبات الفلسطينية والتدقيق في بطاقات ركابها دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين حتى لحظة نشر الخبر.