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فصائل بالضفة تدعو للتصعيد ضد الاحتلال

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 17:13

فصائل بالضفة تدعو للتصعيد ضد الاحتلال
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

دعت فصائل القوى الوطنية والإسلامية بالضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، إلى أيام غضب وتصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائم المستوطنين ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال خلال الايام القادمة.

ودعت القوى في بيان صادر عنها في مدينة رام الله جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الاعتصام الأسبوعي للأسرى أمام الصليب الأحمر في البيرة يوم الثلاثاء القادم، تأكيدا على الوقوف مع الأسرى والأسيرات، ورفضا لإجراءات إدارات السجون الفاشية بحقهم.

كما طالبت القوى الطلاب بالمشاركة في يوم تصعيد ميداني وتطوير الهبة الشعبية وصولا للانتفاضة الشاملة للخلاص من الاحتلال يوم الأربعاء القادم باتجاه مستوطنة "بيت ايل".

ووجهت القوى دعوة إلى تصعيد ميداني يوم الجمعة على جميع نقاط الاحتكاك والتماس في وجه الاحتلال ومستوطنيه، من خلال التجمع مباشرة على دوار مدخل البيرة الشمالي، ثم الانطلاق لحاجز بيت ايل الاحتلالي بعد صلاة الجمعة استمرارا لحالة الصدام المفتوح مع المحتل حتى إنهاء الاحتلال وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#الفصائل
#القوى الوطنية
#الاحتلال
#تصعيد

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