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أضرار بالغة بقصف عنيف للاحتلال على قطاع غزة

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 06:01

أضرار بالغة بقصف عنيف للاحتلال على قطاع غزة
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قالت وسائل إعلامية فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على مواقع قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، وتسبب القصف بأضرار بالغة دون وقوع إصابات.

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن شهود عيان إن طائرات الاحتلال أطلقت نحو10 صواريخ على أراض زراعية بحي النهضة في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما سبب أضرارًا جسيمة.

وقال جيش الاحتلال إن القصف استهدف "منشآت وبنى تحتية تحت الأرض تابعة لحماس، وإن حماس مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة، سواء فوق الأرض أو تحتها".

ومساء أمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذيفة أو أكثر من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، في المنطقة المسماة "غلاف غزة" ومدينة سديروت.

ودوت صفارات الإنذار في المناطق المذكورة دون التبليغ عن قتلى أو إصابات أو أضرار مادية، وأعلن لاحقًا أن القذيفة سقطت في مكان مفتوح قرب مدينة سديروت.

وكذلك أغارت طائرات الاحتلال على قطاع غزة فجر أمس الأحد، وذلك بعد سلسلة الغارات والقصف المدفعي، الذي نفذته في وقت متأخر من مساء السبت، لموقع عسكرية للمقاومة التي توعدت الاحتلال وأطلقت نيران المدافع الرشاشة الثقيلة على طائراته الحربية، وأكدت أنها لن تسمح بفرض أي معادلة جديدة على الأرض.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غزة
#احتلال
#رفح
#قصف

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