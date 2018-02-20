إضراب وتوقف للمواصلات احتجاجا على الأوضاع الكارثية بغزة

عم الإضراب التجاري الشامل، اليوم الثلاثاء، قطاع غزة المحاصر، حيث أغلقت جميع المحال التجارية أبوابها وكما امتنعت الشاحنات عن إدخال المواد والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم فيما ستتعطل المواصلات وحركة السير، وذلك احتجاجا على الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع.

وأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة عن توقف حركة السير بدءا من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، تعبيرا واحتجاجا على تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت الإدارة العامة في بيان عممته على وسائل الإعلام أن حركة السير ستتوقف لمدة ربع ساعة، وسيتم إغلاق المفترقات التالية منطقة جنوب غزة، مفترقات السرايا، الأزهر ودولة.

كما سيتم أيضا إغلاق مفترق الشجاعية، ميدان فلسطين ومفترق الشعبية شرق غزة، وفي المحافظة الوسطى مفترق النصيرات مع البريج، مفترق المغازي ومفترق دير البلح.

وفي منطقة غرب غزة، سيتم إغلاق مفترق أبو طلال -الرمال الشمالي، مفترق آخر الجلاء (الصاروخ) الرضوان، مفترق العيون، -الشاطئ الشمالي، مفترق برج الوحدة، -الشاطئ الجنوبي، مفترق الأمن العام والصفطاوي والمشروع.

وفي سياق متصل، تشهد محافظات قطاع غزة بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا إضرابا تجاريًا دعت إليه فصائل المقاومة الفلسطينية احتجاجا على الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع.

وسيشمل الإضراب التجاري بحسب بيان لفصائل المقاومة، كافة المحلات والشركات التجارية في قطاع غزة، وسيترافق مع الإضراب توقف كامل لحركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع.

وتوجهت فصائل المقاومة بنداء عاجل إلى الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والاغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة جراء احكام الاحتلال للحصار المفروض عليها.

ويعيش قطاع غزة حالة غير مسبوقة من التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية مؤخرًا على القطاع، وكان أبرزها تقليص الرواتب وإحالة نحو 25 ألف موظفا إلى التقاعد ومنع تحويل المساعدات والأموال للجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها للفقراء والمحتاجين.