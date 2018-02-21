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القدس: ضحية انفجار موقف السيارات محمد أبو التين من سلوان

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 09:41

القدس: ضحية انفجار موقف السيارات محمد أبو التين من سلوان
المرحوم محمد أبو التين
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

لقي الشاب محمد إبراهيم خليل أبو التين (33 عاما) مصرعه بانفجار أسطوانة غاز داخل موقف للسيارات تحت بناية سكنية في القدس المحتلة.

وأفادت عائلة المرحوم بأن الشاب من سكان بلدة سلوان، ترك خلفه زوجة وطفلين، وسيتم دفنه في قريته الولجة بعد استلام جثمانه.

وساد الحزن والأسى سلوان والمنطقة في أعقاب انتشار الخبر صباح اليوم، الأربعاء.

يذكر أن تسرب الغاز أعقبه انفجار شديد، أمس، تسبب بانهيار جزئي لموقف السيارات وتضرر بعض الشقق السكنية في شارع "دان" في القدس، كما أصيب اثنان بإصابات طفيفة، وذلك في انفجار نجم عن تسرب للغاز في القدس، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وتسبب بانهيار موقف للمركبات، وتضرر جزئي للشقق السكني.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#سلوان
#انفجار موقف السيارات
#محمد أبو التين

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