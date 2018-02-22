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اعتصام بجنين يطالب باسترداد جثماني الشهيدين جرار

تاريخ النشر: 22/02/2018 - 16:20

اعتصام بجنين يطالب باسترداد جثماني الشهيدين جرار
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

نظمت اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وفعاليات جنين، اليوم الخميس، اعتصاما للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين أحمد نصر وإسماعيل جرار، ووقف الاحتلال سياسة احتجاز الجثامين.

وطالب ذوو الشهيدين جرار خلال مشاركتهم في الوقفة بتسليم الجثمانين كحق طبيعي لا يجب أن يكون خاضعا للمساومة والابتزاز من قبل الاحتلال.

ورددت الشعارات وألقيت الكلمات التي تطالب بتسليم الجثمانين ويافطات كتب عليها "احتجاز الجثامين لإخفاء جريمة أكبر"، وأخرى "سلبتم الروح فماذا تريدون بالجسد؟".

وأكدت والدة الشهيد أحمد نصر جرار ونائب محافظ جنين منصور السعدي وعديد متحدثين أن تسليم الجثامين "حق" وأن الحراك المطالب بذلك سيستمر، وأن الاحتلال يعبر عن ضعفه بهذه الممارسات.

يذكر أن قوات الاحتلال قتلت الشهيد أحمد إسماعيل جرار قبل شهرين عقب هدم منازل عائلة جرار إثر ملاحقة الشهيد أحمد نصر جرار الذي اغتيل بعد ذلك بشهر في بلدة اليامون وتتحفظ قوات الاحتلال على جثمانيها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#احتجاز

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