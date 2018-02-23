احتجاجات بالقدس والخليل والاحتلال يستنفر على حدود غزة

حشد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قواته على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استعدادا لمواجهات محتملة مع شبان فلسطينيين، عقب صلاة الجمعة اليوم.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش وضع قواته "في حالة استنفار قصوى على امتداد السياج الأمني المحيط بالقطاع، تحسبا لخروج مظاهرات كبيرة اليوم".

وكان الجيش قد أعلن السبت الماضي، إصابة 4 من عناصره في انفجار عبوة ناسفة، وضعت في عَلَمٍ فلسطيني، ثبّت على السياج الحدودي لقطاع غزة المحاصر. وزعم أن "العبوة وضعت خلال المواجهات التي شهدتها حدود قطاع غزة الجمعة الماضي".

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس، ورفضا للسياسة الإسرائيلية.

واندلعت المواجهات في بلدة المزرعة الغربية قرب رام الله (وسط)، عقب صلاة اليوم الجمعة، استخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المتظاهرون قوات الاحتلال بالحجارة والعبوات الفارغة. وأصيب عشرات المشاركين بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيا.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدات بلعين ونعلين والنبي صالح غربي رام الله، وكفر قدوم وبيتا بمحافظة نابلس (شمال)، وفي حي باب الزاوية في مدينة الخليل (جنوب).

وفي السياق، تجمع الأهالي في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة احتجاجا على انتهاكات الاحتلال المستمرة، وشهد مدخل البلدة انتشارًا واسعًا لقوات الاحتلال.

وفي مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة سلمية انطلقت في البلدة القديمة من الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي يصادف الـ25 من شباط/ فبراير القادم ذكراها الـ24. بعنوان: "جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وتأتي هذه الفعالية بدعوة من "تجمع شباب ضد الاستيطان" في مدينة الخليل، بحضور عدد من اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الاستيطان، ومتضامنين أجانب، وانطلقت من مسجد علي بكاء، وصولا إلى ساحة البلدية في البلدة القديمة.

وقال منسق شباب ضد الاستيطان عيسى عمرو، إن "قوات الاحتلال منعت المشاركين في هذه الفعالية من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف"، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تأتي في سياق الحملة الدولية وسياسة التجمع لفضح الممارسات الإسرائيلية في المحافل الدولية".

ورفع المشاركون في هذه الفعالية السلمية، الصور واليافطات المنددة بالسياسة الاستيطانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وطالبوا بفتح شارع الشهداء ورفع الإغلاق عن البلدة القديمة من مدينة الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال تركزت في منطقة باب الزاوية وشارع الشلالة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المشاركين، دون تبليغ عن وقوع إصابات.

ويشهد يوم الجمعة من كل أسبوع، اندلاع مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل.