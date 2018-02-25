المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، ووسط قيود على دخول المصلين للمسجد.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 72 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من بشكل استفزازي، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومحاولات لأداء طقوس تلمودية بالمسجد تحت حماية شرطة الاحتلال.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب.

وتوافد العشرات من أهل القدس والداخل منذ الصباح للأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.