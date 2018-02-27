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الخليل: الاحتلال يعتقل فتى فاقدا للوعي وإصابة العشرات بالاختناق

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 21:17

الخليل: الاحتلال يعتقل فتى فاقدا للوعي وإصابة العشرات بالاختناق
صورة توضيحية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، فتى فاقدا للوعي، وأصابت عشرات المواطنين، بحالات اختناق، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المُحتلّة.

وأفادت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى راني جهاد الرجبي، وهو في حالة إغماء، عقِبَ الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل الجنود.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي الحريقة الكسارة قرب مستوطنة "كريات أربع"، المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السّام، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاحتلال
#الخليل
#اقتحام
#حالات اختناق

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