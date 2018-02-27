مسيرات في القدس القديمة إثر تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس

احتشد مئات الفلسطينيين للمشاركة في مسيرات جماهيرية جابت أحياء مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في أزقة البلدة القديمة القريبة من كنيسة القيامة، ابتهاجا بتراجع الاحتلال عن قراره فرض ضرائب على أملاك الكنائس.

وهتف المشاركون في المسيرات، منددين بالهجمة التي يشنها الاحتلال ضد أملاك الكنائس المختلفة الموجدة في القدس القديمة ومحيطها، وكذلك ضد وضع اليد وتجميد أرصدة تلك الكنائس الموجودة لدى المصارف الإسرائيلية.

وطالب المتظاهرون بإلغاء قرارات الاحتلال التعسفية ضد الكنائس المسيحية بشكل قطعي وكامل وليس فقط تجميدها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال بالقدس قد أعلنا مساء اليوم، تجميد قرار فرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية في القدس المحتلة، بعد احتجاجات في مختلف أرجاء العالم كان في القدس أبرزها وتمثلت في أغلاق أبواب كنيسة القيامة، منذ صباح الأحد الماضي.