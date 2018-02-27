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وفد أمني مصري يلتقي السنوار في غزة

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 23:05

وفد أمني مصري يلتقي السنوار في غزة
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

التقى الوفد الأمني المصري الذي يزور قطاع غزة، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار، في القطاع، لبحث المصالحة الفلسطينية.

وقالت المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في بيان، إنه "استقبل السنوار(لم يحدد اليوم) الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، ودار حوار معمق لكل القضايا المتعلقة بالمصالحة".

وأضاف قاسم أن الحركة "رحبت بالوفد المصري وقدرت جهده المتواصل في رعاية المصالحة الفلسطينية".

وأكد أن حركته "حريصة على إنجاح المساعي المصرية لتطبيق اتفاقات المصالحة، وأن الحركة قدمت كل ما هو مطلوب منها في هذا المسار، وستواصل بذل كل جهد ممكن لإنجاحه".

وفد مصري إلى غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسام بدران، مساء السبت، إن لقاءاتهم مع المسؤولين المصريين في القاهرة "تسير بإيجابية".
 

وأشار قاسم إلى أن الوفد المصري أكد استمراره في رعاية المصالحة، وتقديره للخطوات التي قامت بها حماس في مشوار المصالحة.

وذكر أن الحركة والوفد المصري، أكدا على استمرار اللقاءات التي تهدف إلى إيجاد الآليات المناسبة لإنجاح اتفاقات المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية.

والأحد الماضي، وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.

ووقعت الحركتان اتفاقًا جديدًا للمصالحة برعاية مصرية، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتنفيذ تفاهمات سابقة.

وتشهد مساعي تحقيق المصالحة جمودا بسبب عدد من الخلافات، حيث تقول الحكومة في رام الله إنها لم تتمكن من القيام بمهامها في القطاع، فيما تنفي حماس ذلك، وتتهم الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات المصالحة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حماس
#يحيى السنوار
#المصالحة الفلسطينية
#وفد أمني مصري
#قطاع غزة

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