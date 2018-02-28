  2. فلسطينيات
  3. أخبار

القيامة تفتح أبوابها فجرا بعد انتصارها على الاحتلال

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 07:01

القيامة تفتح أبوابها فجرا بعد انتصارها على الاحتلال
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

فتحت كنيسة القيامة بالقدس المحتلة فجر اليوم الأربعاء، أبوبها، وذلك بعد أن تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إجراءات وقرارها بفرض ضرائب على الكنائس بالمدينة المقدسة بأثر رجعي منذ احتلال القدس عام 1967.

وأعلن رؤساء الكنائس المسؤولون عن كنيسة القيامة و"الوضع القائم"، وبطريركية الروم الأرثوذكس وحراسة الأرض المقدسة وبطريركية الأرمن، أن الكنيسة فتحت أبوابها ابتداء من صباح اليوم للحجاج.

وأعرب رؤساء الكنائس في بيان مشترك صدر، مساء الثلاثاء عن شكرهم لكل من بذل جهودا جبارة للحفاظ على الوجود المسيحي في القدس والدفاع عن الوضع القائم.

وأوضحوا أن "الوجود المسيحي ما زال يواجه تحديات كبيرة في المدينة المقدسة، لكن القدس مكان تعيش وتنمو فيها الديانات التوحيدية الثلاث".

وقالت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة إنها ستجمد إجراءات جباية الضرائب البلدية التي جرى اتخاذها بحق الكنائس في المدينة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو اتفق مع رئيس بلدية الاحتلال بالقدس، نير بركات، على تشكيل لجنة برئاسة الوزير تساحي هنغبي، لصياغة حل لمسألة ضراب الكنائس.

وأكدت الصحيفة أنه تم الاتفاق على تجميد القرارات التي اتخذت خلال الأسابيع الماضي، بشأن ضرائب الكنائس لحين انتهاء عمل اللجنة والتوصل لحل.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس أعلنت الأحد عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.

وقالت البلدية في إعلان أصدرته إنها ستجبي الضرائب على 882 عقارا وملكا لهذه الجهات.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#كنيسة القيامة
#رؤساء الكنائس
#ضرائب
#نتنياهو

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يصادر أراض لشق طريق استيطاني ويخطر بهدم مساكن
الاحتلال يصادر أراض لشق طريق استيطاني ويخطر بهدم مساكن

2018-02-28

الاحتلال يهدم منشآت زراعية بحزما ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة
الاحتلال يهدم منشآت زراعية بحزما ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

2018-02-28

وفد أمني مصري يلتقي السنوار في غزة
وفد أمني مصري يلتقي السنوار في غزة

2018-02-27

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

2018-02-27
ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

2018-02-27
التميمي يعري كذب الاحتلال:

التميمي يعري كذب الاحتلال: "الاعتراف" انتزع تحت الضرب والتهديد

2018-02-27
من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

2018-02-27
الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

2018-02-27