وفد حماس برئاسة هنية يعود إلى غزة بعد زيارة القاهرة

عاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على رأس وفد من حركته إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في ختام زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها مسؤولين مصريين، بحسب ما أعلنت الحركة.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن وفد حركتها برئاسة هنية وصل إلى القطاع عبر معبر رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، بعد زيارة "ناجحة" إلى العاصمة المصرية.

وأضاف البيان أن الوفد التقى خلال الزيارة بالمسؤولين المصريين، وناقشوا التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وملف المصالحة، إلى جانب العلاقة الثنائية على المستوى السياسي والأمني".

كما أشار إلى أن عددًا من قادة حماس في الخارج شاركوا في هذه اللقاءات.

غادر هنية قبل نحو أسبوعين على رأس وفد من حركته إلى القاهرة، في أول زيارة إلى خارج القطاع منذ بداية العام الحالي.

وفي هذه الأثناء، وصل الأحد، وفد أمني مصري عبر معبر بيت حانون (حاجز إيرز) إلى قطاع غزة، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفق مسؤولين فلسطينيين.

ولا زال الجدل قائما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن إدارة قطاع غزة منذ إعلان اتفاق المصالحة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واستلام الحكومة الفلسطينية إدارة غالبية الوزارات هناك.

ويشهد الاتفاق حالة من الجمود إثر خلافات حول "تمكين" حكومة الوفاق من تسلم كامل المسؤولية في قطاع غزة وعدم حل مشكلة استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو 40 ألف بين مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية.

والاتفاق هو الأخير بعد فشل عدة وساطات لإنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس.

وفرضت إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة في 2006، وشددته بعد سيطرة حماس في العام 2007 على القطاع، وتغلق مصر معبر رفح منذ عدة سنوات وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الإنسانية.