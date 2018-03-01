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توثيق: الاحتلال يحمي نفسه بسيارة مصادرة

تاريخ النشر: 01/03/2018 - 21:33

توثيق: الاحتلال يحمي نفسه بسيارة مصادرة
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

صادر جنود الاحتلال الإسرائيلي يتبعون لوحدة المظليين، مركبة مواطن مدني فلسطيني عنوة، وذلك لاستخدامها كدرع من الحجارة الفلسطينية التي ألقيت صوبهم، خلال مواجهات اندلعت خلال الأيام الماضية في الضفة الغربية المحتلة.

ويوثّق الشريط المصوّر الذي نشرته منظمة "بتسيليم" اليوم، الخميس، كيف أجبر جنود الاحتلال، المواطن الفلسطيني هاني الجعبري، وأطفاله الأربعة والذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما، للخروج من مركبتهم الخاصة واستخدامها كعازل بين قوات الاحتلال وحجارة الشبان الفلسطينيين.

ويسمع خلال الشريط المصور صوت قائد القوة الإسرائيلية يأمرهم: "السيارة تقف هنا، كل الحجارة عليها"، وعندما أجبر الجنود الجعبري على التوقف، أجبروه على إعطاءهم مفاتيح السيارة، لتبقى واقفة في مكانها وتتلقى الحجارة الملقاة باتجاه الجنود المدرعين، علمًا بأن أقلت 4 أطفال أكبرهم في عامه الثالث عشر.

وعقب المتحدث باسم جيش الاحتلال معترفا بأن "الحادث خطير"، زاعما أنه لا يتلاءم مع الأوامر وأنه سيتم إجراء تحقيق واستخلاص وتطبيق العبر، علما بأن جيش الاحتلال يتساهل في التحقيقات المتعلقة بجرائمه في جميع الحالات.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تنكيل الاحتلال
#وحدة المظليين
#الضفة الغربية
#ممارسات الاحتلال

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