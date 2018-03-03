استشهاد المزارع أبو جامع متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة المحاصر مساء اليوم السبت، عن استشهاد المزارع محمد أبو جامع (59 عاما)، من خانيونس متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن الشهيد كان قد أصيب بطلق ناري في القدم من قوات الاحتلال المتمركزة شرقي خانيونس.

وصباح اليوم استهدفت قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر والمزارعين في المناطق الشرقية لقطاع غزة، دون إصابات بصفوف الصيادين، فيما بلغ عن إصابة مزارع بجراح.

وقامت زوارق الاحتلال المتمركزة قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، والنصيرات وسط القطاع بإطلاق النار عدة مرات تجاه مراكب الصيادين وملاحقتها، وطردها من البحر.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار من مواقع الاحتلال العسكرية شرقي خانيونس والبريج ودير البلح والزيتون جنوب وسط القطاع، تجاه الأراضي الزراعية ما أدى إلى إصابة مزارع بجراح أعلن مساء اليوم عن استشهاده متأثرا بإصابته.

ويتعرض بشكلٍ شبه يومي المزارعون في المناطق الشرقية لقطاع غزة، والصيادون في المناطق الغربية لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، بغية تكريس واقع الحصار البحري والبري، المفروض من قبل الكيان الإسرائيلي، منذ نحو 11عاما.