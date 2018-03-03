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مصرع طفل في حادث دهس غرب الخليل

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 10:03

مصرع طفل في حادث دهس غرب الخليل
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

لقي الطفل محمد سالم ذياب طميزي "11 عاما" من بلدة إذنا غرب الخليل، مصرعه في ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة، جرّاء حادث دهس بالقرب من معبر ترقوميا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، إن الطفل طميزي أدخل للمشفى الأهلي بالخليل وهو يعاني من إصابات وصفت بالخطيرة نتيجة تعرضه للدهس من قبل مركبة غير قانونية، أثناء وجوده بالقرب من معبر ترقوميا غرب الخليل.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة ألقت القبض على السائق وأوقفته لحين استكمال الإجراءات، كما تم التحفظ على المركبة وإبلاغ النيابة العامة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصرع طفل
#دهس
#الخليل

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