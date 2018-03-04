مدّدت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، فترة اعتقال الفتى يحيى درباس "17 عاما"، حتى تاريخ السادس من آذار الجاري، وفقا لمحامي نادي الأسير مفيد الحاج.

وأوضح الحاج أن المحكمة ذاتها قررت الإفراج عن منى والدة الفتى درباس، وفرضت الحبس المنزلي عليها حتى تاريخ التاسع من آذار الجاري، إضافة إلى كفالة مالية مدفوعة بقيمة 750 شيقلا، والتوقيع على كفالة ذاتية بقيمة "5000" شيكل، وكفالة أخرى من طرف ثالث بنفس القيمة، فيما أفرجت عن زوجها عرفات درباس دون شروط.

واعتقلت قوات الاحتلال عائلة درباس الليلة الماضية من منزلهم في بلدة العيسوية.

في السّياق، مددت محكمة الاحتلال في معسكر سالم، توقيف الأسير أحمد وليد الأحمد من قرية رمانة غرب جنين للمرة السابعة على التوالي.

وذكر ذوو الأسير الأحمد لـ"وفا"، أن سلطات الاحتلال مددت توقيفه حتى 11 آذار الجاري.