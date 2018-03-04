تشييع جثمان الشّهيد أبو جامع في قطاع غزّة

شيّع أهالي بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، جثمان الشهيد محمد عطا أبو جامع "59 عاما"، إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ناصر في خان يونس باتجاه منزل الشهيد في بلدة بني سهيلا، حيث ألقى أبناؤه ومحبيه نظرة الوداع على جثمانه الطاهر.

وأُديت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد حمزة وسط البلدة، عقب صلاة الظهر، ومن ثم نقل الى المقبرة. وردد المشيعون هتافات تطالب برص الصفوف والوقوف خلف الرئيس محمود عباس في وجه المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيته العادلة.

وأُصيب أبو جامع ظهر أمس السبت، برصاصة في الفخذ أطلقها عليه جنود الاحتلال المتواجدين داخل أبراج المراقبة على الشريط الحدودي شرق خان يونس، ونقل إثر إصابته إلى المستشفى، إلا انه استشهد في قت لاحق متأثرا بجروحه.

وقالت زوجة الشهيد، لوسائل إعلام فلسطينية إنه "كان يعشب الأرض ليزرعها وعندما سمع أذان الظهر قام للصلاة، وعند ركوعه أطلق عليه الاحتلال النار فاستشهد بعد ساعات من الإصابة".