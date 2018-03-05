  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يخلي مساكن "خربة ابزيق" للتدريبات العسكرية

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 09:05

الاحتلال يخلي مساكن "خربة ابزيق" للتدريبات العسكرية
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء 16 عائلة من مساكنها في خربة ابزيق، شرق مدينة طوباس، بدعوى أن جيشالاحتلال سيجري تدريبات عسكرية في المنطقة.

ويعاني أهالي الأغوار من إخطارات الاحتلال المتواصلة لهم بإخلاء مساكنهم، وإجراء تدريبات عسكرية بالأسلحة الحية في مناطق سكنهم، مما يعرض حياتهم للخطر بفعل مخلفات الاحتلال في هذه المناطق.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بإخلاء 16 عائلة، يصل عدد أفرادها إلى نحو 80 شخصا، من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء، بحجة التدريبات العسكرية.

مشيرًا إلى أن الإخطار بالإخلاء دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الإثنين ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء المقبل.

وتشكل "خربة ابزيق نموذجًا لمعاناة سكان الأغوار الشمالية شرق القدس المحتلة، فهي مهددة بالزوال ويخطط لها من قبل سلطات الاحتلال لأن تتحول إلى أرض بلا سكان ليسهل السيطرة عليها ضمن مخططات تهويد الأغوار.

وتتكون "خربة ابزيق" من البدو الرحل الباحثين عن المراعي والماء، ويبلغ عددهم نحو 38 عائلة بدوية يضمون أكثر من 256 فردا، منهم 16 عائلة تقيم في المنطقة بشكل دائم، وما تبقى عبارة عن عائلات متنقلة بحثًا عن الماء والمراعي.

وتتعرض "خربة ابزيق" لمداهمات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، وفي كل مرة يتم فيها عملية مداهمة تكون هناك إخطارات هدم جديدة وتهديد ووعيد لمغادرة المكان.

وكانت قوات الاحتلال، قد أخطرت الأسبوع الماضي 10 عائلات تسكن في منطقة "خربة ابزيق"، بإخلاء منازلهم لفترات متفاوتة، بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#خربة ابزيق
#الأغوار
#الاحتلال
#إخطار
#مساكن
#تدريبات عسكرية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مواجهات بالضفة والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا
مواجهات بالضفة والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا

2018-03-05

حملات عائلية بالقدس والخليل لمنع تسرب الأراضي للاحتلال
حملات عائلية بالقدس والخليل لمنع تسرب الأراضي للاحتلال

2018-03-05

تشييع جثمان الشّهيد أبو جامع في قطاع غزّة
تشييع جثمان الشّهيد أبو جامع في قطاع غزّة

2018-03-04

الأكثر قراءة

عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

2018-03-04
حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

2018-03-04
صدمة كروية: وفاة كابتن فيورنتينا وتأجيل مباريات الدوري

صدمة كروية: وفاة كابتن فيورنتينا وتأجيل مباريات الدوري

2018-03-04
مصرع المحامي أكرم كبها من برطعة في حادث طرق بتركيا

مصرع المحامي أكرم كبها من برطعة في حادث طرق بتركيا

2018-03-04
تهديد إسرائيل لنصر الله و

تهديد إسرائيل لنصر الله و"الحل" في سورية

2018-03-04