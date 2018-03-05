89 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

واصل مستوطنون صباح اليوم الإثنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وواصلت شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى مواصلة منع دخول عشرات الرجال والنساء للمسجد.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 39 مستوطنًا و50 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في باحاته.

وعقب فتح باب المغاربة صباحًا، انتشرت شرطة الاحتلال بشكل مكثف في باحات الأقصى وعند أبوابه، ووفرت الحماية الكاملة للمستوطنين خلال اقتحامهم وتجولهم بالمسجد.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.