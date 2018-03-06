تقديم أطعمة منتهية الصلاحية للأسرى الفلسطينيين بمعتقل "عتصيون"

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن قيام إدارة معتقل "عتصيون" الإسرائيلي بتقديم أطعمة منتهية الصلاحية للمعتقلين المتواجدين فيه.

ونقلت محامية نادي الأسير، جاكلين الفرارجة، عن المعتقلين خلال زيارتها لهم مساء أمس، "أن إدارة المعتقل زودتهم بأطعمة منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن معلبات وقطع من الجبن".

وبحسب بيان لنادي الأسير، أكدت المحامية أنها اطلعت على بعض المعلبات وكان تاريخ انتهاء صلاحيتها هو 27/2/2018.

وأفاد المعتقل عيسى جبرين من بيت لحم، بأن غالبية المعتقلين تناولوا جزءا منها بسبب جوعهم ونقص كميات الطعام، قبل أن يكتشفوا أنها منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن الطعام الذي كان متوفرا هو شرائح من الخبز، وعلبة لبن صغيرة، لا تكفي لتناولها على ثلاث وجبات.

وأوضح المعتقلون أن هذه الأطعمة غالباً ما تكون خاصة بجنود جيش الاحتلال، إلا أنهم بدلاً من أن يقوموا بإتلافها قدموها للمعتقلين.

من جهة ثانية، قال ثلاثة معتقلين أشقاء وهم صهيب وأنس وجبريل أبو ترك من محافظة الخليل: "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلهم ليلا، وفور فتح الأبواب الرئيسية قام الجنود بمطاردة شقيقتهم التي تواجدت في الطابق الثاني، الأمر الذي تسبب بسقوطها وإصابتها بكسر في ساقها اليمنى، كما شرعوا بعمليات تخريب طاولت أثاث المنزل وقاموا بتكسير زجاج النوافذ والبلاط".

وأوضحت "وفا" أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، سيتقدمان بخطوات قانونية للمطالبة بإغلاق معتقلي "عتصيون" و"حوارة" اللذين يُعتبران الأسوأ بين مراكز الاعتقال، إذ لا تتوفر فيهما أدنى شروط الحياة الآدمية.