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هدم منشآت بسلوان والاحتلال يحاكم مقدسيين

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 11:05

هدم منشآت بسلوان والاحتلال يحاكم مقدسيين
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الثلاثاء، سورا ومغسلة للسيارات للمواطن عبد عودة في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأوضح المواطن عودة أن جرافات الاحتلال هدمت السور والمغسلة دون سابق إنذار بحجة البناء دون ترخيص، لافتا أنها المرة الثانية التي تهدم فيها المغسلة منذ بنائها قبل عامين.

كما قامت طواقم البلدية بمصادرة محتويات المغسلة وما تم هدمه بشاحنة مخصصة لذلك.

وفي قرية العيساوية، اعتقلت قوات الاحتلال قبل منتصف الليل فتيين بعد اقتحام القرية.

وحكمت محكمة الصلح، مساء الإثنين، على الفتى المقدسي محمد عز العباسي (14 عاما)، بالسجن الفعلي لمدة 8 أشهر.

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن قاضي محكمة الاحتلال حكم على الفتى العباسي بالسجن لمدة 8 أشهر، ويقبع حاليا في سجن "مجدو".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت العباسي بتاريخ 18-11-2017، وهو من سكان بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الشاب موسى القضماني من حي الصوانة بالقدس لتاريخ 7/5/2018، علمًا أنه اعتقل نهاية العام الماضي بعد إصابته بالرصاص الحي بأطرافه السفلية، وبقي عدة أيام قيد الاعتقال والتحقيق في المستشفى ثم نقل إلى مركز توقيف "المسكوبية" غربي القدس.

فيما قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن الشاب شادي العجلوني من القدس القديمة، علمًا أنه تعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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