اعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 5 فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيم طولكرم، وسط مداهمات واقتحامات للعديد من أحياء المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت مركبات عسكرية لاحتلال الإسرائيلي، أحياء المعاجين ورفيديا وخلة العامود، وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت الشقيقين جهاد ومحمد عفيف العكة من رفيديا، ومهدي العكة من خلة العمود.

وداهمت مركبات الاحتلال العسكرية مخيم طولكرم، فجر اليوم، وتمركزت في حارة البلاونة، واعتقل الجنود حازم سروجي، ومؤيد بلاونة، بعد مداهمة منزليهما.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اقتحامها الواسع لبلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشرعت بدهم أحيائها والتنكيل بسكانها.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في الشوارع الرئيسية لتوقيف مركبات الفلسطينيين والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، وأشاعت أجواء من التوتر الشديد في المنطقة، كما داهمت منشآت قيد الإنشاء بحجة البحث عن عمال من حملة هوية الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عصر أمس، واعتلت سطح مسجد الأربعين الكبير وسط البلدة، وأزالت الأعلام والرايات الفلسطينية، واعتقلت أربعة من أبناء البلدة، وجرت مواجهات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وفي سياق منفصل، استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مديرة جمعية نساء من أجل الحياة والديمقراطية، الناشطة المقدسية زهور أبو ميالة، أمس الأربعاء، لمركز توقيف وتحقيق في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة.

وجاء استدعاء الناشطة الفلسطينية على خلفية الإعلان عن إقامة حفل بيوم المرأة العالمي قبل ظهر اليوم الخميس، بشارع صلاح الدين، في المدينة المحتلة.