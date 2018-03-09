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القدس: قمع ماراثون مقدسي مضاد لسباق تهويدي واعتقال شابين

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 13:11

القدس: قمع ماراثون مقدسي مضاد لسباق تهويدي واعتقال شابين
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

منعت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، ماراثونا مقدسيا مضادا لسباق تهويدي تشرف عليه بلديه الاحتلال.

وشرعت قوات الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم بالانتشار بمدينة القدس، وأغلقت العديد من الشوارع الرئيسية في شطرَي المدينة لصالح ماراثون تهويدي تُشرف عليه بلدية الاحتلال في القدس بمشاركة متسابقين يهود، بالإضافة إلى عدد من المُشاركين من دول أجنبية.

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، بعد أن اعتدت عليه وصادرت مركبته وأعلاما فلسطينية وملابس خاصة بالمارثون، والشاب المقدسي فادي المطور.

وحاصرت مركبة الناشط أبو الحمص في شارع نابلس قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود، وصادرت بالقوة ملابس خاصة بسباق مقدسي "ماراثون" وأعلام فلسطينية قبل أن تعتقله والشاب فادي المطور.

وقمع الاحتلال الماراثون قبل انطلاقه، فضلا عن الاعتداء على المشاركين فيه، وسط أجواء ما زالت متوترة وسط القدس المحتلة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#الاحتلال
#سباق تهويدي
#ماراثون
#ماراثون مقدسي

القدس: قمع ماراثون مقدسي مضاد لسباق تهويدي واعتقال شابين

القدس: قمع ماراثون مقدسي مضاد لسباق تهويدي واعتقال شابين

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