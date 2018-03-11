عباس يستقبل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب.

ورحب عباس، بـ"الضيف في بلده الثاني"، كما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مؤكدا "على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والقطري".

وأكد عباس "الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة عمومًا، خاصة كرة القدم، في بناء الإنسان وصقل شخصيته ليكون عنصرًا إيجابيا في بناء مجتمعه".

وشدد عباس، على أن "فلسطين تولي أهمية كبيرة لقطاع الشباب، وأهمية دعمه في المجالات كافة"، مشيدًا بـــ"التقدم الكبير الذي شهدته كرة القدم الفلسطينية، بفضل الجهود المميزة التي يبذلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم برئاسة اللواء الرجوب".

بدوره، أكد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، دعمه للرياضة الفلسطينية، وتسخير إمكانيات الاتحاد القطري لخدمة كرة القدم الفلسطينية التي أصبحت لها وزن على المستويين العربي والقاري.

هذا وزار رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، برفقة الوفد القطري، المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة، والصلاة فيه، بعد زيارتهم للرئيس الفلسطيني.