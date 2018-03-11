  2. فلسطينيات
  3. أخبار

دهسهُ مستوطن: إصابة خطيرة لفلسطيني بحزما ومواجهات بالمكان

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 16:02

دهسهُ مستوطن: إصابة خطيرة لفلسطيني بحزما ومواجهات بالمكان
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أُصيب الشاب الفلسطيني رشدي ياسر الخطيب 16 عاما، من بلدة حزما شرق القدس المحتلة اليوم الأحد، بجروح وُصِفت بالخطيرة بعد أن تعرض للدهس من قبل مستوطن قرب البلدة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الشاب المصاب نُقل إلى مجمع فلسطين لتلقي العلاج، فيما لاذ المستوطنُ بالفرار.

وأكدت وزارة الصحة أن الشاب وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله للعلاج، واصفة إصابته بالخطيرة حيث يعاني من كسر في الجمجمة ورضوض في جسده.

وذكرت "معا" أنه وفي أعقاب انتشار خبر إصابة الشاب الخطيب، ألقى الشبان الحجارة على مركبات المستوطنين على الشارع الالتفافي الذي يمر بمحاذاة البلد، ما أدى إلى إصابة مستوطن بجراح.

واقتحمت قوات الاحتلال أطراف البلدة، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز نحو الشبان.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل حزما قبل عدة أشهر بالمكعبات الإسمنتية وتُخضع الداخلين والخارجين من القرية البالغ عدد سكانها حوالي 11 ألف مواطنا، لعمليات تفتيش دقيقة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مستوطن
#فلسطيني
#القدس
#حزما

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يحاصر نابلس عسكريا ومواجهات في عوريف
الاحتلال يحاصر نابلس عسكريا ومواجهات في عوريف

2018-03-11

الاحتلال يحكم على 8 فلسطينيين بالسجن الفعلي وغرامات مالية
الاحتلال يحكم على 8 فلسطينيين بالسجن الفعلي وغرامات مالية

2018-03-11

340 جامعيا فلسطينيا في سجون الاحتلال
340 جامعيا فلسطينيا في سجون الاحتلال

2018-03-11

الأكثر قراءة

شهيد جنوب نابلس برصاص مستوطن

شهيد جنوب نابلس برصاص مستوطن

2018-03-10
ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخصا دهسا ويلوذ

ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخصا دهسا ويلوذ

2018-03-10
حالة الطقس: غائم جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة

2018-03-10
بالتزامن مع زيارة بن سلمان: لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة

بالتزامن مع زيارة بن سلمان: لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة

2018-03-10
70 عاما على النكبة: انفجار الغضب 1929 (10)

70 عاما على النكبة: انفجار الغضب 1929 (10)

2018-03-10