دهسهُ مستوطن: إصابة خطيرة لفلسطيني بحزما ومواجهات بالمكان

أُصيب الشاب الفلسطيني رشدي ياسر الخطيب 16 عاما، من بلدة حزما شرق القدس المحتلة اليوم الأحد، بجروح وُصِفت بالخطيرة بعد أن تعرض للدهس من قبل مستوطن قرب البلدة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الشاب المصاب نُقل إلى مجمع فلسطين لتلقي العلاج، فيما لاذ المستوطنُ بالفرار.

وأكدت وزارة الصحة أن الشاب وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله للعلاج، واصفة إصابته بالخطيرة حيث يعاني من كسر في الجمجمة ورضوض في جسده.

وذكرت "معا" أنه وفي أعقاب انتشار خبر إصابة الشاب الخطيب، ألقى الشبان الحجارة على مركبات المستوطنين على الشارع الالتفافي الذي يمر بمحاذاة البلد، ما أدى إلى إصابة مستوطن بجراح.

واقتحمت قوات الاحتلال أطراف البلدة، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز نحو الشبان.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل حزما قبل عدة أشهر بالمكعبات الإسمنتية وتُخضع الداخلين والخارجين من القرية البالغ عدد سكانها حوالي 11 ألف مواطنا، لعمليات تفتيش دقيقة.