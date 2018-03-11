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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون شعائر "تلمودية" بساحاته

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 12:21

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون شعائر "تلمودية" بساحاته
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وخلال الاقتحام، حاول عدد من المستوطنين أداء صلوات وشعائر تلمودية في الأقصى، وتحديدا في منطقة باب الرحمة.

وانتشرت شرطة الاحتلال بكثافة صباح اليوم في باحات الأقصى وعند أبوابه، وواصلت تشديد إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب.

وحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، فإن 54 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود، وتأمين الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم بالأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#الأقصى
#مستوطنون
#الاحتلال
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