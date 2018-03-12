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الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا ويصادر عشرات آلاف الشواقل

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 07:50

الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا ويصادر عشرات آلاف الشواقل
(تصوير الجيش)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم خلالها اعتقال 24 فلسطينيا، ففي الضفة تم اعتقال 16 فيما اعتقل 8 بالقدس.

وقال الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة. كما تم مصادرة عشرات آلاف الشواقل بزعم أن مصدر هذه الأموال من حركة حماس.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن قواته وبالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" اعتقلت 16 فلسطينيا بالضفة بزعم أنهم مطلوبين لأذرع الأمن، حيث يشتبه في ضلوعهم في أنشطة مقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وخلال عمليات الاقتحام للمنازل، استولى جنود الاحتلال على عشرات الآلاف من الشواقل بزعم أن هذه الأموال تستخدم "للإرهاب"، وسوغ الاحتلال سلب الأموال كجزء من نشاط قواته ضد الأموال التي توظف في مقاومة الاحتلال.

بالإضافة إلى ذلك، أثناء نشاط قوة من الجيش من اللواء الإقليمي" منشة" وبالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، تم العثور على أسلحة وقطع أسلحة في قرية علار قضاء طولكرم.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن جيش الاحتلال نفذ مداهمات لعدد من المنازل، فقد اقتحمت قواته بلدة العيساوية في القدس واعتقلت كل من أيوب أبو عصب، حافظ درباس ، أيوب الهندي، محمد نمر درباس، صالح نعيم محيسن، محمود غريب، عدنان عرامين ، محمد زيدان، امين فتحي حمدان، طارق كيالة.

وفي قلقيلية اعتقل جنود الاحتلال علي محمود حنون، وسام عز الدين سلمي، قاسم صوي، لؤي فريج، حمزة ولويل، محمد إبراهيم عويصي، ساهر فراج، صالح أبو صالح.

واعتقل في الخليل كل من ليث محمد البو، أنور محمد البو، محمد يونس البو، والشابين محمد هشام هديب ومحمود رمزي سدر من مدينة اريحا فيما اعتقلت الشاب هشام فقها من طولكرم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الضفة الغربية
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#اعتقال
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