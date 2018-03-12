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مستوطنون يحرقون 30 دونما من المحاصيل الزراعية جنوب الخليل

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 19:35

مستوطنون يحرقون 30 دونما من المحاصيل الزراعية جنوب الخليل
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أحرق مستوطنون اليوم الإثنين، نحو 30 دونما من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب جبور، إن مستوطني مستوطنة "ماعون" أشعلوا النار بالمحاصيل الزراعية في منطقة خلة العدرة القريبة للمستوطنة المذكورة.

وأشار إلى أن هذه الأراضي والمحاصيل تعود لعائلة الشواهين، وأن المزارعين ورعاة الأغنام يعتمدون على محصول هذا الموسم لإطعام مواشيهم في الشتاء.

كما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعملية تصوير جوي لمساكن المواطنين وخيامهم في منطقة سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.

في السياق، تعرّض عدد من المزارعين الفلسطينيين، في بلدة حوارة جنوب نابلس، اليوم الإثنين، إلى هجوم قام به مستوطنون، حيث هاجم المستوطنون عددا من المزارعين أثناء حراثتهم لأراضيهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن مستوطني مستوطنة "يتسهار" هاجموا المزارعين أثناء حراثة أراضيهم في منطقة الطيرة شمال حوارة، مشيرا إلى أنهم استهدفوا الجرارات الزراعية وحالوا تخريبها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مسافر يطا
#الخليل
#جنوب الخليل
#إحراق مزروعات ومحاصيل
#اعتداء المستوطنين

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