الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة ويتوغل بغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، ثمانية شبان خلال حملة مداهمات بمدن الضفة الغربية المحتلة، خمسة منهم في نابلس، وثلاثة برام الله، فيما توغلت عدة جرافات عسكرية للاحتلال، لمسافة محدودة شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مواطنون، بأن أعدادًا كبيرة من دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس بشمال الضفة من عدة محاور، وباشرت عمليات دهم للمنازل في الجبل الشمالي بمشاركة قوات خاصة من المستعربين، تركزت في شارع ابن رشد والأرصاد، وبحارة الياسمينة وحوش العطعوط وباب الساحة بالبلدة القديمة.

واعتقلت كلا من عدي خلفة، ومؤمن خلفة، ومعن خلفة، ومحمود خلفة، وفراس السايح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بديا غرب مدينة سلفيت، وداهمت منزل المواطن رؤوف سلامة وفتشته وعاثت فيها فسادا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة شبان بعد اقتحامها قرية المغير شمال المدينة الواقعة وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية كبيرة داهمت القرية بالدوريات، واعتقلت الشبان محمد عطا الله أبو عليا، وجهاد أمين أبو عليا، وقصي أيمن أبو عليا، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وأضافوا أن الاحتلال اعتقل الشبان الثلاثة من منازلهم وقام باستفزاز الأهالي.

وكانت قوات الاحتلال قتلت قبل أكثر من شهر فتى خلال مواجهات في القرية التي يحاول المستوطنون الاستيلاء على أراضيها.

وفي جنين، أجرت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة تفتيش واسعة في منازل المواطنين في بلدة برطعة الشرقية مسقط رأس منفذ عملية دوتان علاء قبها.

وداهم جنود الاحتلال عددا كبيرا من المنازل عرف منها منازل تعود لكل من :مصطفى قبها، جاد صبري، طارق حسن قبها، عمر عبدالله مسعود، شريف أحمد قبها، مؤنس مروان قبها، صالح صالح قبها، وائل صالح قبها ، محمود صالح قبها.

وأشار مواطنون إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب محمود جودت قبها عقب مداهمة منزله، وكذلك حطموا عددا من المركبات خلال مرورهم بالطريق.

وكانت قوات الاحتلال داهمت فجر أمس أيضا عشرات المنازل في البلدة.

إلى ذلك، توغلت عدة جرافات عسكرية صباح اليوم، لمسافة محدودة شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مواطنون بتوغل 4 جرافات عسكرية إسرائيلية و"ريبورت ألي"، شرقي البلدة، لمسافة 90 مترًا.

وذكر أن الجرافات المتوغلة باشرت بعملية تجريف فور توغلها بمحاذاة الشريط الحدودي؛ لافتًا إلى تواجد عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي لإسناد القوات المتوغلة.