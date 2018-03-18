غزة: قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شرق البريج

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيران أسلحتها الرشاشة، رعاة الأغنام شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان من شرق المخيم، قولهم إن القوات المتمركزة في أبراجها على الخط الفاصل شرق المخيم، أطلقت النار عشوائيا صوب الرعاة الذين كانوا يرعون أغنامهم قرب الخط، دون أن تُسجل أي إصابات بينهم، ما دفعهم إلى الابتعاد عن المكان، حفاظا على أرواحهم، وعلى أغنامهم.

يُذكر أن الرعاة يغدون صباح كل يوم لرعي أغنامهم قرب الخط الفاصل شرق القطاع، بسبب نمو الأعشاب الربيعية هناك، ويتعرضون بشكل يومي للاستهداف بالنيران من قبل تلك القوات.