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الاحتلال يدمّر بعض المحاصيل الزراعية بالضفة

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 13:08

الاحتلال يدمّر بعض المحاصيل الزراعية بالضفة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

دمرت آليات الاحتلال المنتشرة بالقرب من قرية العقبة شرق طوباس في الضفة الغربية المُحتلّة، اليوم الإثنين، أجزاء من المزروعات والمحاصيل البعلية المزروعة في المنطقة، والتابعة لمزارعين فلسطينيين.

وأوضح رئيس مجلس قروي العقبة، سامي صادق، أن الاحتلال نشر عددا من الآليات الثقيلة بالقرب من القرية، ودمرت تلك الآليات أجزاء من بعض الأراضي الزراعية بفعل تنقلاتها.

وسُمِعت أصوات إطلاق نار متفرقة على فترات متفاوتة في المنطقة.

في السياق، شوهدت عدد من الدبابات والجرافات المنتشرة في عدة نقاط من الأغوار الشمالية، كما نصب الاحتلال خياما في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصفة
#طوباس
#مزارعون فلسطينيون

من عرب 48

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