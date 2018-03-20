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قوات الاحتلال تستهدف المزارعين بخان يونس وتتوغل في القطاع

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 11:25

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين بخان يونس وتتوغل في القطاع
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وتوغلت آلياتها العسكرية شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال ترجّلوا من جيب عسكري، وفتحوا النار صوب المزارعين في منطقة السناطي شرق خان يونس، دون أن يُبلّغ عن إصابات، واضطر المزارعون الى ترك مزارعهم، حفاظا على ارواحهم.

كما توغلت جرافات الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، ونفذت عمليات تجريف محدودة في المكان، في وقت توغلت جرافات أخرى شرق بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، ونفّذت هي الأخرى عمليات تجريف في المكان.

وتزامنت عمليتا التوغل مع تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع في أجواء شرق القطاع، وفقا لـ"وفا".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قوات الاحتلالـ الاحتلالـ توغل في القطكاع
#غزة
#خان يونس

من عرب 48

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