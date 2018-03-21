اعتقال 35 فلسطينيا بالضفة والقدس والاحتلال يتوغل بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات وساعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم خلالها اعتقال 35 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما توغلت جرافات عسكرية لقطاع غزة، فيما واصلت زوارق الاحتلال بملاحقة وإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين شمال غزة.

في الضفة الغربية، اعتقلت الجيش 15 فلسطينيا، بينما في القدس ومخيم شعفاط قامت الوحدات الخاصة باعتقال 20 شابا وطفلا.

وقال الجيش في بيانه لوسائل الإعلام إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وفي سياق التطورات الميدانية على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، أفاد شهود عيان بتوغل محدود لـ6 جرافات عسكرية إسرائيلية قرب "ناحل عوز" شرقي مدينة غزة، كما واصلت زوارق الاحتلال بملاحقة وإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين شمال غزة.

كما تم إطلاق نار تجاه الأراضي الزراعية من موقع "أبو مطيبق" شرقي مخيم المغازي شرق وسط قطاع غزة.

وتوغلت عدة آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة صباح اليوم الأربعاء، في توغل هو الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشاروا إلى أن دبابات مدفعية إسرائيلية تساند الجرافات المتوغلة قرب موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

ويواصل الاحتلال خروقاته اليومية في المناطق الحدودية للقطاع، باختراق واضح لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية و "إسرائيل" برعاية مصرية في القاهرة صيف عام 2014.

إلى ذلك، اعتقلت قوّة عسكرية فجر اليوم، أسيرا محررا وصادرت مركبة لمواطن بعد اقتحام بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّات الاحتلال في أنحاء البلدة، أطلقت خلالها القنابل الغازية والصوتية دون إصابات.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض باعتقال قوّات الاحتلال للأسير المحرر تقي الدين جوابرة (26عاما)، والاعتداء على شقيقه أحمد (22عاما) بالضرب المبرح.

كما صادرت مركبة للمواطن معزوز إبراهيم يوسف عوض من نوع "كادي" قانونية، فيما سلّمت قوّات الاحتلال شابين بلاغي مقابلة لمخابراتها في البلدة.

فقد اقتحمت قوة عسكرية خاصة فجرا عدة مناطق في مدينة نابلس، واعتقلت شابين.

وذكر مواطنون أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز عكاشة بعد مداهمة منزله في شارع هوّاش بالمدينة، والشاب نايف الشامي من حي المعاجين أثناء عمله بمخبز في شارع السكة.

كما داهمت منزل الأسيرة الطالبة بجامعة النجاح علا مرشود، وفتشت المنزل وعاثت فيه فسادًا، وصادرت جهاز جوال.

وفي بلدة عقربا، داهمت عدة منازل في منطقة حمولة بني فضل ومنطقة رأس العين، وفتشتها وعاثت فيها فسادًا.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا مدينة طولكرم، واعتقلت مواطنًا وفتشت منزله.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشاب معتز أبو ربيع بطولكرم وفتشوه وانتشروا في الشوارع والأحياء.

وأشاروا إلى انتشار للاحتلال بمحيط طولكرم حتى وقت مبكر من صباح اليوم.