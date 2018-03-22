اعتقالات بالضفة ومصادرة 100 ألف شيكل والاحتلال يتوغل بغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 11 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وصادرت 100 ألف شيكل في الخليل، بزعم أنها كانت مخصصة للعمليات، فيما قام جنود ببرج عسكري بإطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة، شرقي محافظة خان يونس، في الوقت الذي توغلت 6 جرافات عسكرية شرقي بلدة خزاعة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وداهمت منزل أسير محرر واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزل الشيخ مفيد نزال في البلدة وفتشوه واعتقلوه قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

ويشار إلى أن نزال أسير محرر تعرض للاعتقال عدة مرات.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من الخليل والظاهرية وصادرت نقودا من منزل في يطا.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق نضال عبد الباسط التميمي بعد مداهمة منزله في منطقة حي الجامعة بالخليل، كما اعتقلت الاسير السابق راسم جراد الطل بعد مداهمة منزله في الظاهرية.

وقال جيش الاحتلال انه صادر مبلغ 100 ألف شيكل من منزل في يطا.

وفي طولكرم، اختطفت وحدات إسرائيلية خاصة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس شابين خلال مداهمات في بلدة بلعا وانسحبت خلال وقت قصير.

وقال مواطنون إن الوحدات الخاصة المتنكرة بزي مدني داهمت منزل الشقيقين معمر وليث شحرور في بلدة بلعا بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل المجاورة واعتقلتهما ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال انسحبوا من البلدة بعد وقت قصير من عملية الدهم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمات في مدينة قلقيلية وانتشرت في وسط المدينة ونصبت حواجز على مداخلها وكذلك على مداخل بلدة عزون في القضاء.

وأشار مواطنون إلى اعتقال الشابين إبراهيم عويضة وميسرة عفانة وتفتيش منزليهما في المدينة في وقت مبكر من فجر اليوم.

وأضافوا أن حواجز عديدة نشرتها قوات الاحتلال الليلة الماضية على جميع مداخل عزون في القضاء منعت خلالها حركة الدخول والخروج من البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس بلدتي عوريف وعورتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت في ساعة متأخرة من الليل منزل الشهيد عمير عمر شحادة في بلدة عوريف، والذي استشهد برصاص الاحتلال قبل اسبوعين، وسلمت شقيقه إبراهيم بلاغاً لمقابلة مخابراتها.

كما اقتحمت بلدة عورتا بأعداد من الآليات العسكرية والجنود المشاة، وانتشرت في عدة أحياء.

إلى ذلك، توغلت ست جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الخميس، في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة من نوع D9، انطلاقا من بوابة أبو ريدة الواقعة بمنطقة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الجرافات المتوغلة، تقوم بوضع أسلاك شائكة على الحدود تحسبا لمسيرة العودة الكبرى.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوغل هو الخامس في المناطق الشرقية لقطاع غزة خلال 28 ساعة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أيام، بوضع مزيد من الأسلاك الشائكة على طول الشريط الحدودي شرقي قطاع غزة، استعداداً لمواجهة مسيرة العودة الكبرى في الـ 30 من آذار/ مارس الجاري.