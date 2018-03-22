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منظّمة عالمية: "اعتقال عهد التّميمي انتقام من أطفال فلسطين"

تاريخ النشر: 22/03/2018 - 21:04

منظّمة عالمية: "اعتقال عهد التّميمي انتقام من أطفال فلسطين"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أكّد مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، خالد قزمار، أن "اعتقال الطفلة عهد التميمي، والحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر، وثمانية أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية، جاء استجابة للتحريض العنصري الإسرائيلي للانتقام من أطفال فلسطين بشكل عام".

وقال قزمار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، إن اعتقال عهد التميمي وغيرها من الأطفال الفلسطينيين، مخالف لكافة المعايير والمواثيق الدولية. سلطات الاحتلال صعّدت، في السنوات الأخيرة، من عمليات اعتقال الأطفال وتعريضهم لمختلف أنواع التعذيب أثناء التحقيق. ما يقارب 500 طفل يتم اعتقالهم سنويا بطريقة غير شرعية".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عهد التميمي
#منظمة دولية
#الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
#أطفال فلسطين

من عرب 48

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