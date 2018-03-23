إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في نقاط التماس مع قوات الاحتلال.

وشهدت قرية المزرعة الغربية شمال رام الله أعنف المواجهات، بعد أن أدى أهالي القرية صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب انتهاء الصلاة، بعد انتشار مكثف لقوات الاحتلال في الجبال وبين أشجار الزيتون، وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة إضافة إلى الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وبحسب شهود من القرية، أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي (توتو)، أصيب اثنان منهم في القدم وجرى نقلهم إلى المستشفيات بمدينة رام الله لتلقي العلاج، في حين أصيب اثنان آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب وقوع إصابات بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سعيد أبو قرع خلال تأدية الأهالي للصلاة على الأراضي المهددة بالمصادرة.

وتشهد القرية مسيرات أسبوعية منذ شهرين بعد أن شقت جرافات الاحتلال طرقًا ترابية في الجبال بين مستوطنة "حلميش" والقرية، تمهيدا لمصادرة ما يزيد عن ألفي دونم من الأراضي الزراعية والأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية.

واندلعت مواجهات في قرية بدرس غرب رام الله عقب مسيرة دعت لها حركة فتح رفضا لقرار ترامب.

وتوجهت المسيرة إلى الجدار الفاصل غربا، حيث فاجأ الجنود عشرات الشبان بوابل من قنابل الغاز والرصاص المطاطي، أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وفي قرية بلعين، اندلعت مواجهات في المنطقة الغربية من القرية على طول الجدار الفاصل بعد وصول عشرات النشطاء والشبان، تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المنطرة في كفر قليل جنوب نابلس.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات متفرقة بعد ظهر الجمعة بين المواطنين وقوّات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال طالبًا جامعيًا على حاجز عسكري ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد وسائل إعلان فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال للطالب في جامعة فلسطين التقنية- العروب يوسف أحمد عزات عوض (22 عامًا) بعد إنزاله من حافلة نقل على مدخل بلدة بيت أمر وجرى نقله إلى مكان مجهول.