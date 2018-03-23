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غزة: مواجهات مع قوات الاحتلال

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 17:04

غزة: مواجهات مع قوات الاحتلال
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مناطقة متفرقة، قرب الشريط الحدودي في قطاع غزة المحاصر.

وتأتي هذه المواجهات في إطار الاحتجاجات الرافضة للقرارات الأميركية بشأن القدس، بالتزامن مع مرور 100 يوم على قرار الرئيس دونالد ترامب، اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وواندلعت المواجهات قرب السياج الأمني الفاصل شرقي مدينة غزة، وشرقي مدينة خانيونس.

ووفق شهود عيان، فإن عشرات الشبان قاموا برشق قوات الاحتلال المتمركزة على الجانب الآخر من السياج بالحجارة، فيما ردت عليهم بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأثار ترامب، غضبًا عربيًا وإسلاميًا وانتقادات دولية، بإعلانه في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ومن المقرر، ضمن القرار الأميركي، أن تنقل واشنطن، وفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في 14 أيار/مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قطاع غزة
#خانيونس
#الاحتلال الإسرائيلي

من عرب 48

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