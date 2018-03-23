"مخصصات الشهداء والأسرى لن تخضع للابتزاز الأميركي"

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الجمعة، أن رواتب أسر الشهداء والمعتقلين "غير خاضعة للابتزاز السياسي الأميركي"، وذلك تعليقاً على مصادقة الكونغرس الأميركي اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت بدفع مخصصات الشهداء والمعتقلين، وتحويل القانون إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي.

وأكد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة بهذا الملف، مضيفاً أن "هؤلاء أسرى حرية، وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال"، مضيفاً أن "الإدارة الأميركية تفتح ملفات سابقة تمّ طرحها ورُفضت، ولم تقدم أيّ جديدٍ سياسي، بل تتبنى مطالب حكومة (بنيامين) نتنياهو، وتعمل على ترجمتها على أرض الواقع".

وأشار مجدلاني إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تدفع، ومن أموال الضرائب الأميركية، ملايين الدولارات للقتلة من المستوطنين وجنود الاحتلال، وتخصص رواتب لأسرهم"، معتبراً أن "الوضع الطبيعي يقتضي أن تقوم حكومة الاحتلال وإدارة ترامب بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبّده من خسائر اقتصادية، على مدار سنوات احتلال أراضيه".

يشار إلى أن قيمة المعونات الأميركية المقدمة إلى إسرائيل خلال عامين (بلغت 8 مليارات دولار)، تعادل المساعدة المقدمة إلى السلطة الفلسطينية طيلة 23 عاماً، بحسب معلومات كانت قد أحصتها وكالة "الأناضول" من وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأميركيتين.

وصادق الكونغرس الأميركي اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، التي قد تصل إلى 300 مليون دولار (بلغت 457 مليون دولار في 2016)، في حال استمرت "السلطة" بدفع مخصصات أهالي المعتقلين والشهداء.