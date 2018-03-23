  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"مخصصات الشهداء والأسرى لن تخضع للابتزاز الأميركي"

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 23:14

"مخصصات الشهداء والأسرى لن تخضع للابتزاز الأميركي"
أرشيفية
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : محمود مجادلة

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الجمعة، أن رواتب أسر الشهداء والمعتقلين "غير خاضعة للابتزاز السياسي الأميركي"، وذلك تعليقاً على مصادقة الكونغرس الأميركي اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت بدفع مخصصات الشهداء والمعتقلين، وتحويل القانون إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي.

وأكد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة بهذا الملف، مضيفاً أن "هؤلاء أسرى حرية، وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال"، مضيفاً أن "الإدارة الأميركية تفتح ملفات سابقة تمّ طرحها ورُفضت، ولم تقدم أيّ جديدٍ سياسي، بل تتبنى مطالب حكومة (بنيامين) نتنياهو، وتعمل على ترجمتها على أرض الواقع".

وأشار مجدلاني إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تدفع، ومن أموال الضرائب الأميركية، ملايين الدولارات للقتلة من المستوطنين وجنود الاحتلال، وتخصص رواتب لأسرهم"، معتبراً أن "الوضع الطبيعي يقتضي أن تقوم حكومة الاحتلال وإدارة ترامب بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبّده من خسائر اقتصادية، على مدار سنوات احتلال أراضيه".

يشار إلى أن قيمة المعونات الأميركية المقدمة إلى إسرائيل خلال عامين (بلغت 8 مليارات دولار)، تعادل المساعدة المقدمة إلى السلطة الفلسطينية طيلة 23 عاماً، بحسب معلومات كانت قد أحصتها وكالة "الأناضول" من وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأميركيتين.

وصادق الكونغرس الأميركي اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، التي قد تصل إلى 300 مليون دولار (بلغت 457 مليون دولار في 2016)، في حال استمرت "السلطة" بدفع مخصصات أهالي المعتقلين والشهداء.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السلطة الفلسطينية
#منظمة التحرير الفلسطينية
#أحمد مجدلاني
#مخصصات الأسرى

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة
إصابة 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

2018-03-23

حماس: ادلة دامغة تدين أبو خوصة بتفجير موكب الحمدالله
حماس: ادلة دامغة تدين أبو خوصة بتفجير موكب الحمدالله

2018-03-23

غزة: مواجهات مع قوات الاحتلال
غزة: مواجهات مع قوات الاحتلال

2018-03-23

الأكثر قراءة

غزة: مقتل أبو خوصة المتهم بتفجير موكب الحمد الله

غزة: مقتل أبو خوصة المتهم بتفجير موكب الحمد الله

2018-03-22
بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر الجمعة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر الجمعة

2018-03-22
نخلق حيفا التي تشبهنا: انطلاق مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام 2018

نخلق حيفا التي تشبهنا: انطلاق مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام 2018

2018-03-22
وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحتفي بِسعودي يتحدث العبرية بطلاقة ويُطمئن إسرائيل

وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحتفي بِسعودي يتحدث العبرية بطلاقة ويُطمئن إسرائيل

2018-03-22
فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني

فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني

2018-03-22