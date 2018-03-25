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غارات على غزة والمقاومة تطلق النار على طائرات الاحتلال

تاريخ النشر: 25/03/2018 - 00:43

غارات على غزة والمقاومة تطلق النار على طائرات الاحتلال
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قصفت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة النار على طائرات الاحتلال التي حلقت شرق رفح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بالقطاع، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا لكتائب القسام شمال غرب مدينة رفح بأكثر من 5 صواريخ، وأدى القصف إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف على جنوب قطاع غزة يأتي ردا على عملية التسلل عند حدود قطاع غزة عصر يوم السبت.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن 4 فلسطينيين عبروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة، واستهدفوا الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق.

وأوضح الجيش في بيانه أنه ينظر بخطورة إلى أي محاولة لإلحاق الضرر بالبنية التحتية الأمنية والسياج الأمني باعتباره انتهاكا لما وصفه بـ "السيادة الإسرائيلية" فوق الأرض وتحتها.

وأعتبر الجيش الحادث الذي وقع، عصر السبت، حينما تم المساس بالجدار الأمني بالإضافة الى محاولة إشعال النيران بألية هندسية حادثا خطيرا أخر في سلسلة أحداث في منطقة الجدار الأمني. وأكد أنه سيواصل الرد بيد قوية ضد أي محاولة من هذا النوع، على حد زعمه.

وحمل جيش الاحتلال حركة حماس مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه.

وحذر من أحداث يتم من خلالها دعوة المواطنين لمظاهرات تستخدم كغطاء للمساس ببنية تحتية أمنية أو المساس بمواطني  اسرائيل أو بجنود جيش الاحتلال.

ويوم السبت، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن إجرائها مناورات دفاعية في القطاع صباح الأحد.

ويأتي إعلان القسام عن المناورات بعد سلسلة مناورات أجراها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، كانت إحداهما مع الجيش الأميركي، استعدادًا لأي مواجهة على الجبهات المختلفة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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