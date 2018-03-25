"مستعربو" الاحتلال يخطفون 4 فلسطينيين من الخليل

اختطفت قوة "مستعربين" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، أربعة شباب فلسطينيين من مدينة الظاهرية جنوبي محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوة "مستعربين" إسرائيلية اقتحمت أحد المحال التجارية في المدينة، واختطفت أربعة شباب يعملون في تجارة السيارات، قبل أن تقتادهم إلى جهة مجهولة.

ولم يتضح على الفور سبب اختطاف هؤلاء الشباب، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي عادة ما تحاول تبرير مثل هذه العمليات بالقول إن المستهدفين "مطلوبين أمنيا".

و"المستعربون" هم قوات خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها في لباس عربي، ويتقنون اللغة العربية، ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 6500 معتقل فلسطيني، بينهم 62 امرأة و350 طفلا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.