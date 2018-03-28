اعتقال 16 فلسطينيا وحالة تأهب بالمستوطنات القريبة من نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم خلالها اعتقال 16 فلسطينيا، فيما تستمر حالة التأهب التي أعلن عنها الجيش في محيط مستوطنات نابلس للاشتباه بحدوث عملية تسلل لمستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي قرية قريوت.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته التي اقتحمت محافظات الضفة الغربية واعتقلت 16 مواطنا بحجج أمنية، وقال الجيش في بيانه لوسائل الإعلام إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

في بلدة قباطية، اقتحمت قوات الاحتلال منازل ذوي أسرى بحجة البحث عن أموال.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزل الأسير إبراهيم سويطي وصادروا مبلغ 2500 شيكل بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وكذلك داهموا منزلي المواطنين مقسم ومجيب أبو الرب شقيقي الأسير وهيب أبو الرب وفتشوهما وخربوا الممتلكات بذات الذريعة.

وانحسبت قوات الاحتلال من البلدة دون اعتقالات.

وفي سياق الأحداث الميدانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليل، عن رفعه لحالة التأهب في مستوطنة "شيلو" جنوبي مدينة نابلس شمال، وذلك في أعقاب العثور على آثار أقدام مجهولة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه عثر على آثار أقدام قرب السياج المحيط بالمستوطنة في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار داخل المستوطنة.

وأشار إلى أن الجيش طلب من المستوطنين التزام منازلهم وأغلق مداخل المستوطنة بالكامل بحثًا عن مهاجمين مفترضين.