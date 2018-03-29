الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيًا وأوامر اعتقال إداري بحقّ 23 أسيرا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 22 مواطنا، من مختلف محافظات الضّفة الغربية المحتلة، كما أصدرت سلطات الاحتلال، أوامر اعتقال إداري بحقّ 23 أسيرا، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من القدس، وهم: أيوب عفانة، ومحمد مجدي عطية، ومحمد عبد الرؤوف محمود، وعلي محيسن، وأحمد خالد أبو شمالة، ومحمد زكريا عليان، وبهاء كنعان.

واعتقلت تلك القوات 5 مواطنين من الخليل، وهم: يزن عطا رجبي، ومالك قفيشة، ومعن ناصر الرجبي، وأسامة عصافرة، ورضوان زيادة.

ومن محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، بينهم فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم: مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى ثائر شريتح (30 عاما)، ونوار بسام مزهر (16 عاما)، وعدي عبد الرازق التميمي (27 عاما)، ومصطفى صالح عيد (17 عاما).

فيما اعتقل المواطنان محسن حسين عيسى وأنس عاكف اشتية من نابلس، وأوس محمود بعجاوي وعاصم مصطفى عروق من جنين، وقاسم أيمن جبر (18 عاما) من قلقيلية، ومحمد موسى مرعي من سلفيت.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الخميس، أن من بين أوامر الاعتقال الإداري الصادرة، 11 أمرا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

والأسرى الصادر بحقهم أوامر الاعتقال الاداري، هم:

أسيد حسام عمر، ونور الدين عبد الرحمن العاروري، ومنير عدنان زهران، من رام الله، وشادي عيسى معالي، وعياد جمال الهريمي، من بيت لحم، وأحمد عبد الفتاح نقيب، وشاكر خليل ترتير، من نابلس، لمدة ستة أشهر، ومحمد حسين السلامين من رام الله، لمدة 5 أشهر؛

يحيى حسن لدادوة، وأمير نزار خواجا، وباسل منير أبو عليا من رام الله، ومصطفى نائل طل، والمعتصم بالله جياوي، وحماد أحمد أبو مارية، وصهيب محمد قفيشة من الخليل، وموسى أحمد بلبل، ومحمد مهند يعاقبة، ومحمد بدر الوفي، وإبراهيم كامل شلبي، وإيهاب عدنان سلامة من جنين، لمدة أربعة أشهر؛

وأحمد عبد الكريم دار محمد من رام الله، وعدنان محمد الجعبري من الخليل، لمدة ثلاثة أشهر، وأحمد عدنان سلمان من نابلس، لمدة شهرين.