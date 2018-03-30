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تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 20:52

تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اعتبار يوم غد السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم خلال المسيرات التي خرجت إحياء للذكرى الـ42 ليوم الأرض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

واستشهد 15 مواطنا في قطاع غزة اليوم وأصيب ما يزيد عن 1416 آخرين بقصف ورصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب العشرات برصاص الاحتلال بمواجهات في الضفة الغربية المحتلة.

وخرج عشرات آلاف الفلسطينيين استجابة لدعوات تنظيم مسيرة العودة الكبرى والتي بدأت اليوم وصولا ليوم 15 مايو المقبل ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.

16 شهيدا و1416 إصابة ومدفعية الاحتلال تقصف مسيرة العودة
استشهد 16 فلسطينيا وأصيب أكثر من1416 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ومنذ صباح اليوم الجمعة، قمع مسيرة العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
 

أعلنت الهيئة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى مساء اليوم الجمعة انتهاء اليوم الأول من فعاليات مسيرة العودة الكبرى، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل والشتات للمزيد من الانتفاض والمواجهة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس اللجنة خالد البطش في مؤتمرٍ صحفي عقد شرق غزة مساء اليوم الجمعة إن هذا اليوم هو البداية وسنواصل الاعتصام والتظاهر وندعو جماهير شعبنا لذلك وصولا ليوم الزحف العظيم.

وأوضح أن يوم غدٍ السبت سيكون يوم الشهداء لمؤازرة ذوي الشهداء ودعم صمودهم، ولزيارة الجرحى.

ودعا البطش الجماهير للمشاركة في المسيرات والعودة إلى ساحات الاعتصام والتخييم في الأماكن المحددة.

كما دعا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين العزل الذين تظاهروا سلميًا في مسيرة العودة.

وأكد البطش "نعلن للعالم أجمع أن حراكنا الشعبي هو تأكيد على تحركنا الشعبي الهادر قبر الى الابد صفقة القرن المشبوهة التي يقودها ترمب".

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني أكد اليوم عزمه واصراره على مواجهة كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وقال البطش إن "حراكنا الشعبي هو تأكيد على تحركنا الشعبي الهادر قبر الى الابد صفقة القرن المشبوهة التي يقودها ترمب"، مؤكدًا أن شعبنا اليوم عازم ومُصرّ على مواجهة كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن شعبنا أعلن أنه لا بديل عن حق العودة إلى فلسطين التاريخية مهما كلف من ثمن.

 

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#عباس

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