إضراب شامل في الضفة والقطاع حدادا على أرواح الشهداء

عمّ الإضراب الشامل، اليوم السبت، الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة الذين قتلوا، الجمعة، بنيران الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات يوم الأرض.

وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها كما أعلنت نقابات النقل التزامها بالاضراب.

وكانت قد أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الإضراب الشامل في كافة المحافظات، اليوم السبت، حدادا على أرواح الشهداء.

وقرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عقب هذه المذبحة، اعتبار اليوم يوم حداد وطني على أرواح الشهداء.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، عن قرار الحكومة "تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعمل يوم السبت في كافة محافظات الوطن، التزاما بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الجمعة خلال إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد".

ومن المقرر ان تشيع جماهير قطاع غزة ظهر اليوم جثامين الشهداء الذين ارتقوا يوم امس، وقالت وزارة الصحة ان 16 مواطنا استشهدوا وأصيب 1416 بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة التي امتدت من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا مرورا بخانيونس والبريج وغزة.

وأعلنت اللجنة العليا لمسيرة العودة انتهاء فعاليات اليوم الاول من المسيرات، مؤكدة استمرار الاعتصام حتى يوم "الزحف العظيم" في الخامس عشر من ايار المقبل.