غزة: وزارة الصحة تعلن استشهاد 15 مواطنا واستعدادات لتشييعهم

يستعد آلاف الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، لتشييع جثامين شهداء مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في ذكرى يوم الأرض.

وجاء أن جنازات الشهداء البالغ عددهم 15 ستنطلق من مناطق سكناهم في كافة محافظات قطاع غزة.

ومن المقرر أن تشارك قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي والهيئة العليا لمسيرات العودة في جنازات الشهداء.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت عن استشهاد 15 مواطنا، وإصابة أكثر من 1450 مواطنا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة

والشهداء هم: محمد كمال النجار وعمر وحيد أبو سمور من خانيونس وأمين منصور أبو معمر وإبراهيم صلاح أبو شعر من رفح، ومحمد نعيم أبو عمرو وأحمد إبراهيم عاشور عودة، وجهاد أحمد فرينة ومحمود سعدي رحمي وعبد الفتاح عبد النبي وعبد القادر مرضي الحواجري ساري وليد أبو عودة، حمدان إسماعيل أبو عمشة وجهاد زهير أبو جاموس وبادر فائق الصباغ، وناجي أبو حجير