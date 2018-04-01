إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

أصيب عدة شبان فلسطينيين بعد ظهر اليوم الأحد، بجراح متفاوتة بينها خطيرة في مواجهات اندلعت بالقرب من الشريط الحدودي قرب غزة وقرب جامعة القدس في أبو ديس، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط التي قامت بحملة اعتقالات بالمخيم.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في القطاع، إصابة مواطن آخر برصاص الاحتلال في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمالي القطاع، ليرفع عدد الإصابات في تلك المنطقة إلى 2 مع وجود إصابة أخرى شرق غزة.

كما أفاد طاقم طبي بإصابة حرجة جدًا في الرأس في صفوف المتظاهرين شرقي محافظة خان يونس.

وشرق قطاع غزة، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودي شرق قطاع، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في قدميهما خلال مواجهات اندلعت في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة للعلاج، وحالتهما وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال المتمركزون في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، صوب مجموعة من الشبان الذين اقتربوا من السياج الفاصل نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وفي محافظة الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل، في وقت نشرت فيه قوّات الاحتلال حواجزها في عدد من المداخل الرئيسة لمحافظتي الخليل وبيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين المواطنين وقوّات الاحتلال في مخيم العروب وحرم جامعة فلسطين التقنية فرع العروب، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية، فيما اعتقل جنود الاحتلال طالبا من أمام الكلية.

كما وقعت حالات اختناق في صفوف المواطنين والطلبة.

وفي مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم، أقامت قوّات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية، ونكلت بالمواطنين.

كما أصيب شابان برصاص الاحتلال إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات قرب جامعة القدس في بلدة أبو ديس، وإطلاق الاحتلال الرصاص والقنابل داخل حرم الجامعة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاصة مطاطية فوق عينه، وآخر برصاصة مطاطية في صدره وإصابته خطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس في البلدة بالقرب من حرم الجامعة، وتصدى لها الشبان بالحجارة، والزجاجات الفارغة، بينما استخدم جنود الاحتلال القنابل الصوتية الحارقة، والغاز السامة، والأعيرة النارية.

وقال مواطنون، إن الشبان تمكنوا من إحداث ثغرة بمقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري القريبة من مباني الجامعة، في الوقت نفسه أِشعل الشبان إطارات مطاطية ووضعوا عوائق في الشارع الرئيسي لعرقلة اقتحام آليات الاحتلال للمنطقة.

وتتواصل الاحتجاجات والتظاهرات في المناطق الحدودية لليوم الثالث على التوالي، في إطار فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.